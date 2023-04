Aanhang Lokeren-Temse massaal op de afspraak voor kampioensmatch: “10 volle bussen naar Oudenaarde”

Wandel- en fietsrou­tes halen banden aan tussen Lokeren en Moerbeke

Met het nieuwe initiatief ‘Natuurlijk verbonden’ willen Lokeren en Moerbeke met het oog op de nakende fusie in 2025 de banden aanhalen. Via 7 wandel- en fietsroutes kan je de mooiste plekjes in beide gemeenten ontdekken.