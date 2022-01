“77 per uur? Zo snel rijdt mijn tractortje niet eens”: Lokeraar Etienne (76) krijgt absurde snelheidsboete uit Limburg in de bus

Geflitst tegen 77 kilometer per uur in het Limburgse Bree, met een tractortje dat hij uitsluitend gebruikt in zijn tuin in het Oost-Vlaamse Eksaarde bij Lokeren. Dat is de absurde flitsboete die Etienne Dierick recent onder ogen kreeg. “Compleet van de pot gerukt. Het toestel rijdt hoogstens 30 kilometer per uur en ik ga er nooit mee op de baan.” Volgens de lokale politie gaat het zo goed als zeker om een authentieke brief.

Etienne verslikte zich in zijn koffie toen hij de boetebrief enkele weken geleden uit zijn brievenbus viste. Volgens de brief zou hij op 8 november van vorig jaar om 21.19 uur geflitst zijn op de Maaseikweg in het Limburgse Bree, terwijl hij met zijn tuintractortje, met nummerplaat ETR494, 77 kilometer per uur aan het rijden was.

“Het is compleet van de pot gerukt”, reageert Etienne. “Mijn ‘klein beestje’ kan helemaal zo snel niet rijden. Ik zou bovendien vier tot vijf uur onderweg zijn om Bree vanuit Eksaarde te bereiken en sinds de aankoop heeft het voertuig mijn hof nog nooit verlaten. Ik gebruik het enkel op mijn weide om onder andere hout te vervoeren. Deze boete is dus totaal absurd”, doet de ‘chauffeur’ zijn verhaal. In de weide achter zijn tuin demonstreert hij de slakkengang van het minivoertuig.

Oplichters?

Etienne heeft het voorstel tot onmiddellijke inning van 67,84 euro niet betaald. “Er werd gesproken van een verhoging als ik niet zou betalen, maar die brief heb ik nog niet ontvangen. Ik heb de politie wel gevraagd om de flitsfoto te bezorgen, maar ik mocht nog geen antwoord ontvangen.” Hij vermoedt dat er mogelijk oplichters in het spel zijn. “Ik las recent ook een verhaal in de pers over een vrouw van wie de nummerplaat al jaren geschrapt was. Zij kreeg een boete voor te hoge snelheid in Namen in de bus.”

Volledig scherm © Geert De Rycke

Bij de lokale politiezone Carma, die ook bevoegd is voor de verkeershandhaving in Bree, bevestigen ze dat het bijna zeker om een authentieke brief gaat. Vermoedelijk is er een menselijke fout in het spel. “Onder meer de vermelde websites op de brief kloppen en er staat ook een nummer van het proces-verbaal vermeld”, merkt de woordvoerder van politiezone Carma op. “We raden de betrokkene aan om de boete officieel te betwisten en dit te staven met foto’s. Het parket en het gewestelijk verwerkingscentrum die hiervoor bevoegd zijn, kunnen op basis van dat materiaal de betwisting beoordelen en vaststellen dat het voertuig onmogelijk de vastgestelde snelheid kan halen.”

LEES OOK: