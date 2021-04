7 jaar cel voor bestuurder (25) na dodelijk ongeval: “Terwijl de vrouw lag te stikken door de brand, deed hij er alles aan om te ontkomen”

Dendermonde/Hamme/Lebbeke/Buggenhout/Berlare/Zele Vaccinatie­cam­pag­ne twee weken op lager pitje, maar besmet­tings­cij­fers blijven stijgen: “Een derde van nieuwe besmettin­gen bij jongeren”

19 april Het was nationaal aangekondigd en ook de twee vaccinatiedorpen van de Eerstelijnszone Dender in Dendermonde en Hamme ontsnappen er niet aan: de komende twee weken zullen er minder vaccinaties gebeuren. Eenzelfde terugval toont zich echter jammer genoeg niet in de besmettingscijfers in deze regio, met Zele, Berlare en Hamme als koplopers. Met het grootste aandeel nieuwe besmettingen bij jongeren.