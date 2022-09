5% meer leerlingen voor GO! scholengroep Het Leercollectief

Op 10 jaar tijd stijgt het aantal leerlingen in het GO! onderwijs in deze regio met 38%. Dit jaar is er een sterke stijging in het secundair onderwijs merkbaar, terwijl er voor het basisonderwijs een lichte daling plaatsvindt.

“Die evolutie in het basisonderwijs was te verwachten, vermits de geboortecijfers deze trend de laatste jaren al voorspelde,” klinkt het bij Tania De Smedt, algemeen directeur van GO! scholengroep Het Leercollectief. “We rekenden hier vorig jaar al op een daling, maar toen was er zelfs nog een toename. Het blijft vooral opvallen dat ouders en leerlingen heel bewust kiezen voor één van onze scholen omwille van een duidelijke visie. Samen het verschil maken voor elke leerling, is ons doel. Dat gaat natuurlijk gepaard met heel wat uitdagingen. Maar het voordeel van onze scholengroep is dat de 27 GO! scholen in onze regio elk hun eigenheid hebben, en toch ook de krachten kunnen bundelen om kennis en middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Zo staat de nodige kwaliteit steeds voorop. Fantastisch om dan ook elk jaar die groei te zien, met dank aan onze ambitieuze schoolteams!”, aldus De Smedt.