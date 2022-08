47e Lokerse Feesten klokken af op 125.000 bezoekers: “Een grand cru jaar”

“Een volwaardige Lokerse Feesten, na 3 jaar wachten, wat heeft dat deugd gedaan”, zegt Timothy Heyninck, voorzitter van de Lokerse Feesten. “Zowel qua sfeer, weer en opkomst, was dit zonder meer een grand cru jaar.”

Het stadsfestival is opgetogen met de opkomst van meer dan 125.000 man die in de lijn ligt met voorgaande edities voor corona. “We kunnen hier alleen maar bijzonder tevreden mee zijn. Het toont aan dat ons publiek ons divers programma bijzonder heeft kunnen smaken. Dat was niet alleen merkbaar voelbaar op het plein, maar evengoed in de ticketverkoop zelf. Met grote headliners en iconen zoals Kings of Leon, Louis Tomlinson en Kraftwerk hebben we als festival terug een stap voorwaarts gezet”, stelt voorzitter Timothy Heyninck.

Nieuw dit jaar waren de herbruikbare bekers. Uiteindelijk waren er over 10 dagen verdeeld zo’n 300.000 herbruikbare bekers in omloop. “Onze duurzame oplossing werd duidelijk gesmaakt, zowel bij bezoekers als medewerkers”, glimlacht voorzitter Timothy Heyninck. “Zoiets is een bijzonder complexe logistieke opdracht geweest, maar we zijn blij dat we als festival hier een trekkersrol hebben kunnen in spelen.”

Indoor podium

De Lokerse Feesten blikken ook tevreden terug op de opkomst voor hun indoor podium Club Stubru. “Waar we initieel gestart zijn met een indoor zaal waar voornamelijk dj’s sets speelden, is ons indoor podium, Club StuBru, uitgegroeid tot een volwaardig tweede podium”, aldus Heyninck. “Het toont aan dat we ook hier een mooie mix kunnen brengen van jonge opkomende bands en gevestigde waarden.”

Fonnefeesten

Ook de Fonnefeesten, het gratis Lokers stadsfestival dat tien dagen lang plaatsvindt in het Josephine Charlottepark, is meer dan tevreden met de voorbije editie. “Voor onze drukste avond, de StuBru-fuif, hanteerden we in samenspraak met de politie, een systeem waarbij we druppelsgewijs de maximumcapaciteit opdreven van 6.500 naar 7.500 bezoekers. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen omdat onze bezoekers ten allen tijde nog vlot aan de togen geraakten”, zeggen bestuursleden Mattias De Cock en Olivier Kelem van de Fonnefeesten. Het optreden van Rammstein Tribute Band Stahlzeit en de Compact Disk Dummies zijn enkele van de muzikale hoogtepunten de afgelopen tien dagen. “Ook de herbruikbare bekers zijn er om te blijven. Wellicht gaan we nog wat sleutelen aan de formule om bekers terug binnen te brengen, maar het was een positieve ervaring.”

Herbruikbare bekers

Dat beaamt ook Annick Maes, communicatieverantwoordelijke van afvalintercommunale IDM. “De herbruikbare bekers tijdens de Lokerse Feestweek zijn een positief verhaal. De exacte cijfers volgen pas later, maar uiteraard kunnen we nu al stellen dat de afvalberg een flink aandeel kleiner zal zijn. De volgende stap is het bannen van de PET-flesjes voor water en frisdrank, maar beide stadsfestivals hebben daarvoor nog lopende contracten.”

