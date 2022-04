400 kinderen grijpen naar paasklokjes

Lokeren Een van de eerste seksspeelt­jes­au­to­ma­ten in Vlaanderen is groot succes: “Taboe doorbreken tussen brood- en drankauto­maat”

De Waalse groep Babylon Love Shop, die via tien winkels seksspeeltjes verdeelt, plaatste in de Brandstraat in Lokeren één van de eerste Belgische seksspeeltjesautomaten. Die blijkt een schot in de roos. “Het onderwerp blijft nog te vaak in de taboesfeer hangen”, zegt Claudia Heyvaerts van Babylon Love Shop.

