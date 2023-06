300 treinreizigers geëvacueerd na persoonsaanrijding in Belsele

Het incident deed zich voor omstreeks 19.20 uur ter hoogte van de spooroverweg in de Kleemstraat. Een trein richting Antwerpen reed het slachtoffer aan, net op het moment dat er uit de tegenovergestelde rijrichting een andere trein passeerde. Het zou gaan om een wanhoopsdaad. Beide treinen kwamen op zo’n 200 meter van elkaar tot stilstand, en beiden blokkeerden ze zo ook een overweg. De hulpdiensten kwamen met heel wat middelen ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. Omdat beide treinen niet meer verder mochten rijden, moesten alle reizigers geëvacueerd worden. Op de trein richting Gent ging het om zo’n 100 passagiers, de trein richting Antwerpen had 200 personen aan boord. Een zestal bussen kwam ter plaatse en bracht de gestrande reizigers naar de stations van bestemming. Door het ongeval waren er in totaal 4 overwegen een hele tijd gesloten wat ook bij het wegverkeer voor de nodige hinder zorgde.