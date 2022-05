2Many DJ’s en Sylvie Kreusch vervoegen affiche Lokerse Feesten

Lokeren Stijn Vlaeminck houdt met Veloveilig halt in Lokeren

Vlak voor zijn eindhalte in Sint-Niklaas hield Stijn Vlaeminck met de Veloveiligcampagne ook halt in Lokeren. Hij ging er onder meer een kijkje nemen op de fietssnelweg in de wijk Oudenbos en hield halt bij het P&V-verzekeringskantoor in Lokeren.

