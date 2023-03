2.500 bezoekers op de been voor ‘Oldskool BBC’

Eerste hulp bij grote levensvra­gen: directeur met rust Eddy Impens helpt je al wandelend op weg

“Ga ik verder in mijn huidige job of zoek ik een nieuwe uitdaging?” “Is mijn huidige partner wel de ware?” “Wat is de zin van mijn leven?” Iedereen krijgt in zijn of haar leven wel eens te maken met belangrijke levensvragen en dilemma’s. Eddy Impens uit Lokeren wil mensen op weg helpen naar een antwoord als filosofisch consulent. “Door de juiste vragen te stellen, wil ik mensen helpen om alles op een rijtje te zetten.”