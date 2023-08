16 wielertoeristen fietsen van Doorslaar naar Bourgogne

Nacht van de vleermuis in het Heidebos

Natuurpunt organiseert op zaterdag 2 september zijn jaarlijkse ‘Nacht van de Vleermuis’. Vanaf 20 uur is iedereen welkom op parking 2 van het Heidebos in de Knokkestraat in Wachtebeke. Vanaf daar vertrekt de tocht richting boshut waar je uitleg krijgt over het mysterieuze leven van de vleermuis.