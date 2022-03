1.100 meldingen over sluikstort en zwerfvuil in Lokeren

Beuseling stelt zich vragen bij de effectiviteit van het toezicht via mobiele camera’s in Lokeren. “De Stad Lokeren sloot zich indertijd niet aan bij een cameraproject van afvalintercommunale IDM. Op zich is dat best te begrijpen vermits de Stad over 3 mobiele en 124 vaste camera’s beschikt. Navraag bij de Dienst Integrale Veiligheid bracht aan het licht dat in Lokeren in 2020 5 vaststellingen werden gedaan met behulp van de camera’s en 3 in 2021. Dit neigt naar straffeloosheid.”