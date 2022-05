Zelfoogstboerderij Rawijs zet lokale makers in de kijker met korte keten-markt

Lochristi Vrijwilli­gers en materiaal gezocht voor Oekraïense vluchtelin­gen

Het lokaal bestuur Lochristi is momenteel volop bezig een collectieve opvang in te richten voor Oekraïense vluchtelingen in het voormalige klooster in de Bosdreef. “We zoeken helpende handen om de vluchtelingen te begeleiden en bij staan. Ook maken we een inventaris van beschikbaar materiaal voor de opvang van deze vluchtelingen”, zegt schepen Tom De Grauwe (Open Vld). Op maandag 30 mei is er een infoavond voor kandidaat vrijwilligers.

4 mei