Zaffelaarse verenigingen overhandigen petitie voor nieuwe bankautomaat: “Ons voorstel: sporthal of oud gemeentehuis”

Na hun eerder protest bij het verdwijnen van de laatste bankautomaat in Zaffelare trokken de lokale verenigingen maandagavond naar de gemeenteraad van Lochristi. Ze overhandigden een open brief en bijhorende petitie met meer dan 600 handtekeningen. “Waarom kan de gemeente Lochristi geen locatie voor de cashautomaat voorstellen”, klinkt het bij Okra en Landelijke Gilden.

Geldautomaat terug’ zo stond in koeien van letters te lezen op het pand waar tot voor enkele maanden terug een bankautomaat van KBC gevestigd was in het centrum van Zaffelare. Aan de gevel wapperde ook een zwarte vlag. “Na vier maanden is het gemis van de bankautomaat in Zaffelare nog altijd even groot, daarom onze vraag aan het gemeentebestuur”, zeggen Herman Boussaer, voorzitter van Landelijke Gilden Zaffelare en Gilbert Van Der Straeten, voorzitter van de lokale Okra-vereniging.

Sporthal of oud gemeentehuis

“Het probleem is vooral dat er geen locatie beschikbaar is. Waarom kan de gemeente Lochristi geen locatie voor de cashautomaat voorstellen aan Batopin. Persoonlijk opteren wij voor de meest geschikte plaats: het centrum van het dorp. Ons voorstel: de sporthal of het oude gemeentehuis. Zou de garage van het oude gemeentehuis geen geschikte locatie kunnen zijn?”, werpen Boussaer en Van Der Straeten op. “Voor de gemeente Lochristi zou dit een win/win situatie zijn. Ze komt ten goede aan de vraag van de mensen van Zaffelare en voor de gemeente is een gewaarborgde handelshuur van 9 jaar voorzien. Alle kosten en aanpassingen zijn ten laste van Batopin. Wij als verenigingen van Zaffelare gesteund door de grote meerderheid van ons dorp en omgeving zullen blijven ijveren voor een snelle terugkeer van de bankautomaat. We weten maar al te goed dat de grote schuldigen voor deze situatie de vier grootbanken zijn, maar nu staan we met onze rug tegen de muur en zien geen andere oplossing dan mee te zoeken naar een geschikte locatie. Is het niet ons recht om op een fatsoenlijke manier over onze eigen centen te kunnen beschikken?”

Volledig scherm De garage van het oude gemeentehuis. © rv

Veiligheidsredenen

Burgemeester Yves Deswaene (Open Vld) moet het enthousiasme temperen. “Wij hebben al overleg gepleegd met zowel Batopin als het verenigingsleven in Zaffelare. Ook wij dringen aan op een oplossing, maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gemeente voor bank gaat spelen? Onder meer omwille van veiligheidsredenen kunnen wij niet zomaar een pand ter beschikking stellen. Die zoektocht komt toe aan Batopin en de grootbanken. We blijven druk zetten.” Bij de Zaffelaarse verenigingen zijn ze ontgoocheld in het antwoord. “Het is bijzonder jammer dat het bestuur niet wil ingaan op onze voorstellen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.