Zaffelaarse verenigingen hangen zwarte vlag uit na verdwijnen laatste geldautomaat: “Zo trek je leven weg uit dorp”

‘Geldautomaat terug’ zo staat in koeien van letters te lezen op het pand waar tot voor kort een bankautomaat van KBC gevestigd was. Aan de gevel wappert bovendien een zwarte vlag. “Dit is onze manier van protesteren tegen de gang van zaken”, zegt Boussaer, die samen met lokaal Okra-voorzitter Gilbert Van Der Straeten de trekker is van het protest. Samen vertegenwoordigen ze een achterban van meer dan 500 leden. “We hebben een brief geschreven naar de vier grootbanken. Enkel KBC heeft een standaard antwoord gestuurd dat ze met onze klacht aan de slag gaan”, vertelt Van Der Straeten. “In een tv-reportage werd het verdwijnen van de automaat een ‘accident de parcours’ genoemd, maar Okra pleit ervoor om in wetgeving te laten verankeren dat er binnen een straal van 5 kilometer sowieso een bankautomaat aanwezig moet zijn.”

Middenstand

“Mijn schoonmoeder is 86 jaar oud en woont op enkele honderden meters van de voormalige bankautomaat, maar nu moeten haar kinderen om beurten afspreken om haar met de wagen naar een automaat in Lochristi te rijden”, vertelt Boussaer. “Bovendien schaadt dit ook de belangen van onze lokale middenstanders, want de euro’s die elders worden afgehaald, spenderen mensen vaak niet meer in het dorp zelf. Zo trek je het leven weg uit een dorp en dat kan toch niet de bedoeling zijn?” In café Brouwershof recht tegenover de gesloten bankautomaat is het gespreksonderwerp nummer één. “Ik baat frituur De Grote Honger uit hier in het dorp. Het gebeurt wel eens dat het internet uitvalt en dan kan je niet betalen met bankkaarten, maar steeds meer mensen hebben geen geld op zak. Dan moeten we dat noodgedwongen noteren, terwijl we ze vroeger naar de bankautomaat konden sturen”, zegt Johan. Cafébaas Luc beaamt. “Toevallige passanten die hier iets willen komen drinken, maar geen geld op zak hebben, moeten we nu soms wandelen sturen. Je kan bij ons betalen met cash of Payconiq, maar niet iedereen is al weg met betalen via zijn smartphone.”

Verontwaardiging

Ook op de Lootse gemeenteraad kwam de kwestie ter sprake. Eerder lanceerde oppositiepartij Vooruit een petitie. “We hebben afgelopen vrijdag een overleg gehad met de mensen van Batopin (bedrijf dat bankneutrale automaten installeert, red.) nadat we met het gemeentebestuur eind november een brief hadden gestuurd over de kwestie en onze verontwaardiging hadden geuit. Zij willen naast de bestaande automaat in Lochristi ook een nieuwe automaat plaatsen in Zaffelare. Ze lieten verstaan dat KBC hen te snel was afgeweest met hun beslissing”, aldus burgemeester Yves Deswaene (Open Vld). Schepen van toegankelijkheid Tom De Grauwe (Open Vld) voegde daar nog aan toe dat ook opmerkingen over veiligheid en toegankelijkheid van het Batopin-punt in Lochristi onder de loep worden genomen. “Zo zijn de zware deuren onder meer een euvel. We hebben voorgesteld om standaard een drukknop te voorzien om de toegankelijkheid te verbeteren.”

