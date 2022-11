Workshop bloemschikken.

Regio Gent Je vervelen in de herfstva­kan­tie? Niet met deze 7 activitei­ten voor gezinnen in en rond Gent

Nu de herfstvakantie weer voor de deur staat, is het voor veel gezinnen zoeken naar leuke activiteiten. Ga je graag op stap in de natuur, of ben je op zoek naar een toffe binnenactiviteit? Wij lijsten zeven uiteenlopende tips op voor een onvergetelijke herfstvakantie in de regio Gent.

27 oktober