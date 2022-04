Winkeldieven op heterdaad betrapt in Lochristi: alerte klant waarschuwt politie

Op 31 maart werd de politie opgeroepen voor een winkeldiefstal in Lochristi. Een alerte getuige zag hoe vier mannen in een handelszaak langs de Antwerpsesteenweg tal van kledingstukken meenamen zonder ze aan de kassa aan te bieden. Na melding van het voorval haastten de interventieploegen zich ter plaatse. “Drie van de vier verdachten werden onmiddellijk gevat en gearresteerd. Even later troffen de ploegen in de directe omgeving ook de vierde verdachte en het voertuig van de winkeldieven aan", laat de politie weten. In de wagen werd een grote partij winkelwaren zonder kasticket teruggevonden.