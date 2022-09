Welke ‘slimme luier’ is de beste? Woonzorgcentra in Wachtebeke en Lochristi doen de test. “Dit spaart verplegers onnodig werk uit”

Lochristi/WachtebekeIn twee woonzorgcentra in Wachtebeke en Lochristi is een testproject met slimme luiers afgerond. Er is gezocht naar het beste systeem om te meten wanneer een pamper nat is. “We moeten bewoners zo niet langer onnodig wekken”, weet manager Filip Vandaele. “En ook ons personeel vaart er wel bij.”

Ongeveer acht op de tien bewoners van woonzorgcentra kampen met incontinentie. Een luier dragen in bed is dan ook niet meer dan normaal, maar dat zorgt vaak voor ongemakken. “Onze verplegers doen ‘s nachts hun ronde om te zien of iemand een nieuwe pamper nodig heeft”, zegt Filip Vandaele, manager bij Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. “Soms worden onze bewoners hierdoor onnodig gewekt.”

Ook is de ronde arbeidsintensief. In een sector die smeekt om personeel is dat een stevig nadeel. “Gelukkig biedt technologie een oplossing", zegt Vandaele. Zorg-Saam rolde in Moervaartheem en Sint-Eligius, twee woonzorgcentra in respectievelijk Wachtebeke en Lochristi, een proefproject uit. Telkens werden er acht weken lang slimme luiers getest. Die sturen een signaal richting het verplegend personeel van zodra de pamper nat aanvoelt.

“Wie droog blijft, slaapt rustig door”, aldus Vandaele. “En is de luier nat, dan krijgen we meteen een seintje. We hoeven dus geen lekkage te vrezen. Dat maakt het werk van de verpleger een pak aangenamer. Tot slot doet ook het milieu er zijn voordeel mee. Vandaag worden soms onnodig droge luiers vervangen. Ook dat probleem is met een slimme luier van de baan.”

"Voor mij is dit een thuismatch", zegt Annick De Poorter (52), hoofd Onderzoek bij Ontex. "Sommige van mijn familieleden zaten hier in het woonzorgcentrum in Lochristi."

De sensor wordt in de slimme luier van Ontex geplaatst.

Twee types getest

Zorg-Saam kreeg voor het project budget van de Vlaamse overheid. Twee types pamper werden getest: Tena van de wereldspeler Essity en een luier van Ontex uit Erembodegem. Annick De Poorter (52), hoofd Onderzoek bij Ontex, zakte donderdag af naar Sint-Eligius in Lochristi om haar product aan te prijzen.

“Voor mij is dit een thuismatch”, zei De Poorter. “Als hoofd van de onderzoeksgroep sta ik met de hele wereld in contact, maar eigenlijk liggen mijn roots in Zeveneken. Mijn grootouders zijn hier altijd melkboer geweest. Sommige familieleden verbleven zelfs hier in het woonzorgcentrum. Mijn werk wordt plots heel tastbaar. Uiteindelijk zijn het de mensen waarvoor ik dit doe.”

Of de luier van Essity dan wel die van Ontex het zal halen, weten we later pas. Ook Hugo Van Damme, manager van Essity, gelooft in zijn kansen. “Onze luiers hebben een ingebouwde sensor die 72 uur lang het urineverlies meet. Per bewoner krijg je zo een gedetailleerd rapport. Dat wordt automatisch en veilig bewaard in een database.” Zorg-Saam gaat nu door de testresultaten en neemt binnenkort een beslissing.

Ook Hugo Van Damme (rechts), manager bij Essity, zakte donderdag af naar Lochristi met zijn product. Hier staat hij op de foto met Berten Van Kerkhove, algemeen directeur bij vzw Zorg-Saam ZKJ.

