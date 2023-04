WEER. Zo goed als helder in Lochristi vanochtend

Heirbrugmo­len zondag laatste keer open voor restaura­tie

In het nieuwe Heirbrugmolenpark in de gelijknamige Heirbrugwijk kan je op zondag 30 april tussen 10 en 17 uur een bezoek brengen aan de Heirbrugmolen. De molen is een laatste keer te bezichtigen voor de renovatie die enkele maanden zal duren.