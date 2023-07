WEER. Regenbuien, maar soms ook zon in Lochristi vandaag

Lokeren en Moerbeke in laatste rechte lijn naar fusie: “Service­punt voor burgers in Moerbeke, maar niet noodzake­lijk in gemeente­huis”

Als alles volgens plan verloopt, zetten de gemeenteraden van Lokeren en Moerbeke in september officieel het licht op groen voor de fusie tussen beide gemeenten. Via roadshows willen beide lokale besturen de gevolgen van de fusie uit de doeken doen aan hun inwoners. “Er komt zeker een servicepunt voor alle Lokeraars in het Noorden van de nieuwe fusiestad waar ze onder meer paspoorten en rijbewijzen kunnen afhalen”, zegt Moerbeeks burgemeester Stijn Deschepper (Lokaal Liberaal).