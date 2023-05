WEER. Kans op helder weer in Lochristi vanochtend

Afvalres­ten Ivago niet langer per vrachtwa­gen, maar per schip naar verwer­kings­si­te: “We sparen 60.000 kilogram CO2 per jaar uit”

Wat gebeurt er met jouw restafval nadat het in de ‘Ivago-zak’ is beland? Eerst gaat het richting de verbrandingsoven, om vervolgens in Grimbergen te belanden. Dat laatste stukje wordt sinds kort niet langer per vrachtwagen, maar per boot overbrugd. En dat levert op, zo blijkt...