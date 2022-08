Wandelen en zwemmen in toekomstig Wonderwoud verboden

regio gent Van tropische ti­ki-cock­tails bij The Drifter tot vintage creaties bij The Cobbler: ontdek 6 hippe cocktail­bars in de ruime regio rond Gent

Tijdens de zomermaanden doen we al eens graag een terrasje. Niets beters dan met een lekkere frisse cocktail kunnen genieten van het zonnetje. De mojito’s, cuba libre’s en cosmopolitans kennen we ondertussen al en soms willen we onze smaakpapillen wel eens uitdagen met iets nieuws. Wij gingen op zoek naar leuke cocktailbars, die hun eigen unieke creaties serveren in Gent en omstreken. Kom proeven van een unieke cocktail in één van deze bars die wij speciaal voor jou hebben opgelijst. Van een Passionele Mojito tot een gewaagde Postmaster General, voor elk wat wils!

