Voorleesuurtje in de bib op 21 juni

Na zware brand is Delhaize in Wetteren bijna klaar voor heropening: “Voor miljoenen euro’s schade, maar winkel wordt mooier én ruimer”

Het is alle hens aan dek in de door brand geteisterde Delhaize-winkel aan de Bergstraat in Wetteren. Tientallen arbeiders, een professionele kuisfirma en de volledige personeelsstaf werkt zich al weken uit de naad om de vernieuwde winkel klaar te stomen voor de grote heropening op 15 juni. “Soms waren hier wel 100 mensen tegelijk aan de slag.” Wij gingen een kijkje nemen, en zagen dat zaakvoerder Joren Van de Sompel de renovatie als kans zag om wat nieuwigheden te introduceren.