Vlaanderen investeert in veiligheid Lootse schoolomgevingen

Zelzate/Sas van Gent Shell opent 24 hectare groot zonnepark op boogscheut van Belgische grens, toch zijn het enkel de Nederlan­ders die profiteren van groene stroom

Shell opende deze week een 24 hectare groot zonnepark op de grens tussen Sas van Gent, Zelzate en Assenede. Het park langs de Poeldijkstraat telt maar liefst 55.000 zonnepanelen en is goed voor een jaarproductie van 30 megawatt of de energiebehoefte van 10.000 uitsluitend Nederlandse gezinnen. Want hoe dicht het park ook tegen de Belgische grens ligt, de opbrengst gaat volledig richting het Noorden.

12 maart