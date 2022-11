Virginie, vrouw geboren met twee vagina’s en twee baarmoeders, tweede keer mama van prematuurtje: “Vroeggeboorte heeft zware emotionele impact”

Lochristi Lochristi start met doven openbare verlich­ting tussen 23 en 5 uur

Tussen 23 en 5 uur dooft de gemeente Lochristi vanaf woensdag 2 november in sommige straten de openbare verlichting. Op vrijdag en zaterdag blijft alle straatverlichting aan. “Het is technisch niet mogelijk om de openbare verlichting in heel onze gemeente in een keer te doven”, laat de gemeente weten.

