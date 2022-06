Vierdaagse klavierhappening in kerk Hijfte: “Inzamelactie voor nieuw Kramerorgel”

Tegen het najaar van 2022 wordt er een nieuw orgel geïnstalleerd in de kerk van Hijfte (Lochristi) in de Bavoparochie. De werkgroep die op zoek ging naar een nieuw orgel kwam op het juiste spoor in het Nederlandse Boskoop en kocht er een tweedehands kwaliteitsorgel aan. “Momenteel krijgt het orgel in een gespecialiseerde werkplaats een grote onderhoudsbeurt”, zegt Paul Ascoop, dirigent van het kerkkoor én lid van de werkgroep. Het orgel zal ook een functie krijgen als ‘studieorgel’ voor leerlingen van muziekacademies en -scholen, voor studenten organisten, en voor alle professionele geïnteresseerden. “Het orgel zal naast een liturgische functie ook een concertfunctie krijgen in de reeds bestaande orgelcircuits in en rond Gent”, aldus Ascoop.