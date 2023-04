Verras je moeder met een heerlijk ontbijt op 7 of 14 mei in ’t Fazantenhof

Laat je oude spullen gratis herstellen in het Repair Café op 8 april in Destelber­gen

Heb jij een broodrooster die niet meer bakt zoals het zou moeten? Of een stofzuiger die niet meer werkt? Of is er een knoop los aan je favoriete hemd? Laat je spullen dan gratis herstellen in het Repair Café.