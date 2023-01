Verdachte (pogingen) diefstal opgepakt en aangehouden

Op donderdag 18 januari kregen agenten van de Zone Puyenbroeck een oproep voor een poging diefstal in een wagen. “De getroffen bestuurster was spullen uit haar wagen aan het laden. Toen zij binnen ging met uitgeladen materiaal, werd zij er door omstaanders van verwittigd dat iemand op de bestuurdersplaats van haar voertuig had plaatsgenomen. Zij had de sleutels gelukkig niet in het contactslot achtergelaten en de verdachte zette het op een lopen toen de bestuurster zich naar het voertuig haastte”, meldt de politie.

“Terwijl de politie op basis van de persoonsbeschrijving, een zoekactie uitvoerde in de uitgebreide omgeving, kregen zij melding van een persoon die even verder over een omheining naar een loods klom en nadat hij werd opgemerkt terug vertrok. De politie trof daar in de buurt de 21-jarige verdachte aan. Hij werd gearresteerd in opdracht van het Parket Oost-Vlaanderen.”

De verdachte werd overgebracht naar het politiehuis in Lochristi en verhoord. Op de man werd onder andere een gestolen GSM aangetroffen waarvan de eigenaar snel kon worden geïdentificeerd. De verdachte kon daarnaast worden gelinkt aan meerdere feiten van (poging) diefstal al dan niet met braak en inklimming. Er wordt onderzocht of er nog bijkomende feiten aan de verdachte kunnen worden toegeschreven. De man werd op 19 januari voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent, die hem besliste aan te houden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.