Tennis verliest het van padel in Zaffelare: eigenaar PTC Lochristi trekt streep door tennissport

LochristiIn Zaffelare aan de Vierweegse kan je voortaan enkel nog padel spelen bij PTC Lochristi. Dat heeft de club in een schrijven laten weten aan zijn tennisleden. De padelsport wint in Lochristi dus letterlijk terrein op tennis.

Het was de prille twintiger Alex Van De Casserie die ruim een jaar geleden nieuw leven blies in de voormalige site van TC Zaffelare. In eerste instantie opende padel- en tennisclub Lochristi, kortweg PTC Lochristi, vier padelterreinen samen met een overdekt tennisterrein. In een recent schrijven liet de club echter weten dat het nu definitief vaarwel zegt aan de tennissport. Het nieuws kort hard aan bij de trouwe tennissers die al jarenlang gebruikmaakten van de accommodatie. Van De Casserie gaf via schriftelijke weg mee niet verder te willen reageren op het nieuws.

Eerder gaf de jonge clubeigenaar wel al aan dat de investeringen in padel noodzakelijk waren om het voortbestaan van de club te garanderen. “Met de nodige vernieuwingen zorgen we voor continuïteit van een club met een geschiedenis. Door padel toe te voegen aan het aanbod maken we de club levensvatbaar voor de toekomst”, staat te lezen op de clubwebsite.Omdat de club merkt dat de tennisterreinen minder benut worden dan de padelinfrastructuur heeft ze beslist om volledig de weg in te slaan van de sport die de laatste jaren alleen maar aan populariteit won. De overdekte tennishal maakt in dat scenario plaats voor nieuwe padelterreinen.

Sportkampen

Het gemeentebestuur betreurt de beslissing vanuit sportief oogpunt. “Uiteraard moet de rekening kloppen voor de initiatiefnemers, maar vanuit de gemeente willen vooral dat het aanbod van sportkampen en jeugdopleidingen voor tennis kan blijven bestaan”, zegt schepen van sport Tom De Grauwe (Open Vld). De gemeente speurt daarbij volop naar alternatieve locaties. Eén van de pistes die bewandeld worden, is de overdekte tennishal aan de Langenakkerlaan. Ook daar is het niet uitgesloten dat er plannen worden ingediend om meer ruimte te creëren voor padel. “In dat geval dient de gemeente wel een financiële compensatie te ontvangen omwille van een subsidie die destijds werd toegekend om het project te verwezenlijken. Als gemeente zullen we in elk geval alles op alles zetten dat er ook volgend jaar nog een tennisaanbod is in Lochristi”, besluit De Grauwe.

