Albert Heijn fluit filiaal terug dat hoofddoek verbiedt: “Dit druist regelrecht in tegen de normen en waarden die we willen uitdragen”

Supermarktketen Albert Heijn heeft het filiaal in Sint-Niklaas teruggefloten nadat een werkneemster een verbod kreeg om een hoofddoek te dragen aan de kassa. De 21-jarige Hanae uit Lokeren was nog maar één dag eerder aangeworven en had net voor deze job gesolliciteerd omdat de keten bekend staat voor haar visie op diversiteit. Volgens woordvoerster Ann Maes gaat het om een huisregel rond hoofddeksels die verkeerd werd toegepast.