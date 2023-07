Stralend zonnig weer in Lochristi vandaag

Stad dient bezwaar in tegen nieuw ruimtelijk beleids­plan: “Totaal niet realis­tisch”

Het stadsbestuur van Lokeren vraagt aan de provincie om het Beleidsplan Ruimte 2050 van Oost-Vlaanderen in te trekken. In dat ontwerp wordt de langetermijnvisie uitgetekend voor het duurzaam gebruik van de ruimte in de provincie.