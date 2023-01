Slapende bestuurder (32) veroorzaakt kop-staartbotsing met vrachtwagen

De 32-jarige man uit Zottegem reed op 30 december 2021 op de E17 ter hoogte van Beervelde toen hij met zijn auto botste tegen een oplegger van een Poolse vrachtwagen. Aan de oplegger was er niets te zien, maar de bumper van de man was flink beschadigd. De politie nam de man een ademtest af waaruit bleek dat hij te veel gedronken had. Hij moest zijn rijbewijs zes uur afgeven.

Eerste en laatste keer

“Ik had op een eindejaarsfeestje met de collega’s in Antwerpen drie glazen champagne gedronken en ik achtte mezelf nog in staat om naar mijn woonplaats Zottegem te rijden”, zo sprak installatietechnicus in de politierechtbank. “Ik reed met de cruisecontrol aan en ben in slaap gevallen. Dit was een stommiteit en het is de eerste en de laatste keer dat u me hier zal zien”, beloofde de man aan de voorzitter. “U heeft veel geluk gehad, meneer. Voor hetzelfde geld zat u eronder en kon u het niet meer navertellen”, sprak de politierechter. Ze veroordeelde de brokkenpiloot tot een boete van 1.840 euro waarvan 800 euro met uitstel. Hij moet zijn wagen ook 23 dagen aan de kant laten staan.