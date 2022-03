Sierteeltbedrijf Drieghe Azalea zet extra in op korte keten: “Eigen variëteit rechtstreeks uit de serre”

Zelzate Tino en Els openen verzamel­punt voor hulpgoede­ren in Triphon­straat 19: “Helpende handen meer dan welkom”

Ondernemers Tino De Zutter en Els Dhaeze stellen hun grote loods in de Triphonstraat ter beschikking als verzamelpunt voor hulpgoederen voor Oekraïne. Daarna is het de bedoeling dat ze met een volle vrachtwagen naar het grensgebied met Oekraïne rijden. Tino trok eind vorige week al naar de grens van het oorlogsgebied om eerste hulp te bieden. “Momenteel zijn we op zoek naar goederen en vrijwilligers om deze operatie in goede banen te leiden”, zeggen Tino en Els.

1 maart