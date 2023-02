Serieondernemer Sam Baro nieuwe hoofdaandeelhouder conceptcateraar De Feestarchitect: “Veel kruisbestuivingen mogelijk”

Lokeren Wegpiraat krijgt 4,5 jaar cel na halluci­nant rijgedrag op verschil­len­de tijdstip­pen en wordt op zitting aangehou­den

B.K. uit Lokeren kreeg vrijdagochtend van politierechter Peter D’Hondt een celstraf van 4,5 jaar en werd op de zitting meteen aangehouden. De man moest zich verantwoorden voor enkele zware snelheidsovertredingen en achtervolgingen door de politie, terwijl hij reed onder invloed van drugs. De beklaagde kan nu in de gevangenis even gaan nadenken over zijn gevaarlijk rijgedrag.

16:11