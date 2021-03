Schepen Droesbeke (Open Vld) veroordeeld tot rijverbod en alcoholslot na dronken ongeval met Jaguar

Het ongeval gebeurde op paasmaandag in 2019. De zoon van Droesbeke had die dag een voetbaltoernooi en hij was iets te stevig in het bier gevlogen. “Op die moment zat mijn cliënt niet goed in zijn vel. Hij had ook nog eens ibuprofen genomen, waardoor de alcohol nog steviger binnenkwam”, aldus de advocaat van Droesbeke.