Schepen De Grauwe zet schouders onder campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’: “Lokale besturen bewust maken van belang inclusie”

‘Burgemeesters Voor Iedereen’ is een project van InclusieAmbassade dat inzet op lokale besturen en hun aanpak op vlak van inclusie. “In Vlaanderen zijn er al heel wat goede voorbeelden op vlak van inclusie, maar helaas ook nog heel wat valkuilen. Dit jaar willen we lokale beleidsmakers inspireren door over inclusie te praten in steden en gemeentes, op de plaats waar het lokale beleid bepaald wordt: de gemeenteraad”, zegt Ria Van Den Heuvel van de InclusieAmbassade.

Inclusieve speeltuinen

Woensdag gaat hij als ambassadeur van Burgemeesters voor Iedereen al in gesprek met het lokaal bestuur van Brakel en eind mei zal een collega-ambassadeur ook de gemeenteraad van Lochristi toespreken. “De gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap (GAPH) zet het thema van toegankelijkheid mee op de agenda in onze gemeente.” In Lochristi wordt onder meer al ingezet op inclusieve speeltuinen via het principe van ‘universal design’ met speeltoestellen die toegankelijk zijn voor alle kinderen. “In 2023 en 2024 voorzien we ook subsidies voor handelaars en particulieren om infrastructuur toegankelijker te maken en voor mensen die slechthorend zijn willen we ringleidingen voorzien in evenementenlocaties zoals bijvoorbeeld Uyttenhove. Het zijn slechts enkele van de voorbeelden, maar uiteraard is er nog altijd ruimte voor verbetering en pikken we via dit project hopelijk ook inspiratie op bij andere gemeenten.”