BINNENKIJ­KEN. Zo bijzonder dat niemand het wil kopen: voor 2,4 miljoen euro is de Latemse Kluis van u

Het werd ooit gebouwd als buitenverblijf voor Gentse paters en heel wat bekende kunstenaars waren er te gast. Met het opmerkelijke dak is de Latemse Kluis ongetwijfeld een van de meest unieke gebouwen in Vlaanderen. Toch geraakt de villa in het groen maar niet verkocht. Phil De Clercq van vastgoedkantoor Engel & Völkers neemt ons mee voor een rondleiding.