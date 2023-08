Afvalberg Lokerse Feestweek neemt licht toe: “Recordaan­tal bezoekers belangrijk­ste reden”

De Lokerse stadsdiensten hebben tijdens de voorbije Lokerse Feestweek 12,5 ton afval bijeen geharkt. Dat is iets minder dan 5% meer afval dan vorig jaar. “Een recordeditie qua bezoekersaantal ligt hier zeker aan de basis want ook dit jaar werd er weer goed gesorteerd. Meer dan 700 afvalcontainers stonden opgesteld in de feestenzone”, zegt Annick Maes, communicatieverantwoordelijke van afvalintercommunale IDM.