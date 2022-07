Recyclagepark uitzonderlijk gesloten

Oost-Vlaanderen Verbod om water op te pompen uit onbevaarba­re waterlopen in grote delen van Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter kondigt een tijdelijk verbod af om water op te pompen in een aantal onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in de provincie omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen. Het gaat in onze regio om een verbod om water op te pompen in delen van Gent, Wichelen, Merelbeke, Laarne, Destelbergen, Lochristi en Oosterzele.

7 juli