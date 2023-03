Protest tegen leegstand sociale woningen Azalealaan en Smalle Heerweg: “Bijna alle huizen staan te vervallen”

Ondanks de lange wachtlijsten voor sociale huisvesting staan heel wat leegstaande sociale woningen in de Azalealaan en de Smalle Heerweg in Lochristi al een tijdje te verkommeren. Zowel eigenaar sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard als de gemeente Lochristi wijzen naar de regiovorming voor sociale huisvesting. “Maar het mag geen eeuwig excuus zijn”, zegt burgemeester Yves Deswaene (Open Vld).

Uitpuilende of afgeplakte brievenbussen, huizen en tuintjes die staan te verloederen: het straatbeeld in de Azalealaan en Smalle Heerweg oogt niet echt fraai. Op sociale media stond de voorbije dagen ophef over de toestand in de sociale woonwijk. “Bijna alle huizen staan gewoon te vervallen. Zoveel mensen zouden gelukkig zijn met een betaalbare sociale huisvesting en de mensen die er wel nog wonen, zullen wellicht graag nieuwe buren hebben”, klinkt het.

Verantwoordelijkheid

Het gemeentebestuur van Lochristi reageerde dat ze de bezorgdheden deelt. “Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard werd reeds meermaals aangespoord om aan deze situatie te verhelpen”, zegt burgemeester Yves Deswaene (Open Vld). “De patstelling is er inderdaad voor een deel terug te brengen tot de Vlaamse regiovorming onder de huisvestingsmaatschappijen. Die oefening is geen cadeau voor een grensgemeente als Lochristi. Toch mag het geen eeuwig excuus zijn. We blijven aandringen bij Volkshaard dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor onderhoud, herstel en verhuur van woningen.”

Volledig scherm Heel wat sociale woningen in de Azalealaan en de Smalle Heerweg staan al een tijdje leeg. © Yannick De Spiegeleir

Sloop of renovatie

Directeur Hans Heyse reageert namens Volkshaard. “Het klopt dat deze situatie deels is toe te schrijven aan de regiovorming. Er worden gesprekken aangeknoopt met sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak (nieuwe woonmaatschappij Lochristi, Wetteren, Laarne en Wachtebeke, red.) voor de overname van dit patrimonium, maar het moet tot een vergelijk komen over de over te nemen waarde van deze woningen”, legt Heyse uit. “Het betekent echter niet dat we stil zitten. We laten waar mogelijk de huizen bewoond. Negen leegstaande woningen kampen met stabiliteitsproblemen en moeten noodgedwongen afgebroken worden. De sloopaanvraag daarvoor wordt binnenkort ingediend.” De leegstaande woningen die een grondige renovatiebeurt nodig hebben, zal Volkshaard niet meer zelf onder handen nemen. “Dit is geen optie omwille van de geplande overdracht naar woonmaatschappij Eigen Dak. Van onze kant willen we die zeker zo snel als mogelijk uitvoeren.”

