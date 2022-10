Progressieve partijen Lochristi en Wachtebeke als kartel ‘SamenANDERS’ naar kiezer: “Deur staat open voor onafhankelijke kandidaten”

Krachtverhoudingen

Al liggen de krachtverhoudingen in Wachtebeke en Lochristi anders. In Wachtebeke zit te verruimingsbeweging ANDERS al twee legislaturen aan de knoppen. Bij de vorige verkiezingen kwam Anders zelfs amper 17 stemmen te kort om de absolute meerderheid te halen en ging het in coalitie met Open Vld. In Lochristi trokken Groen en Vooruit (toen nog sp.a) bij de vorige stembusgang samen naar de kiezer en haalden ze 2 zetels binnen.

Nieuwe politiek

In navolging van de bestaande wijkvergaderingen in Wachtebeke lanceert het nieuwe kartel ook buurtvergaderingen in Lochristi. Op 22 november in de Picasso in Lochristi, op 13 december in de Sint-Hubertuszaal in Zaffelare, op 17 januari 2023 in zaal Hermeline in Hijfte, en op 15 februari in zaal Sfeervelde in Beervelde en tot slot in de Kring in Zeveneken op dinsdag 14 maart.