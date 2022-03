Politiezone Puyebroeck deelt voorlopige resultaten van hun flitscontroles mee

Lochristi

In Lochristi flitste de politie op drie locaties. Goed voor een totaal van 1175 gecontroleerde voertuigen. In de Oude Veldstraat werden 41 overtredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid was er 108 km/u in zone 50. In de Rechtstraat werden 361 voertuigen gecontroleerd, 75 daarvan reden te snel. De hoogst gemeten snelheid was er 87 km/u. In Bastelare reden 64 van de 531 voorbijrijdende voertuigen te snel.