Politie Puyenbroeck waarschuwt voor inbraken: vooral Lochristi populair bij inbrekers

In de maanden oktober en november waren er tot nu toe al 23 vaststeliingen. Het gaat om 19 effectieve inbraken en 4 pogingen. In Lochristi sloegen inbrekers maar liefst 13 een slag. Daarnaast werden er in de gemeente eveneens 2 inbraakpogingen vastgesteld. In Wachtebeke stelden de politie 1 inbraak en 1 inbraakpoging vast. Ten slotte gebeurden er in Zelzate 4 effectieve inbraken en 1 inbraakpoging.