Politie Puyenbroeck informeert over nieuwe regels E-steps

Lochristi Laatste kans om je in te schrijven voor de wedstrijd eco-tui­nen

Morgen, op zondag 29 mei, is het je laatste kans om je in te schrijven voor de wedstrijd eco-tuinen. Ben jij trots op jouw tuin(tje) waar de natuur een kans krijgt of wil je graag weten hoe ecologisch jouw tuin momenteel is? Schrijf je dan zeker in.

28 mei