Politie ontdekt lockdownfeestje met acht aanwezigen na geluidsoverlast

Zelzate Cardioloog haalt milieuef­fec­ten­rap­port rond omvorming R4 onderuit: “Enige goede oplossing ligt onder de grond”

12 maart Marc Goethals, cardioloog bij het hartcentrum van OLV Aalst en specialist in het effect van hinderlijk geluid op de gezondheid, haalt het milieueffectenrapport rond de omvorming van de R4 in Zelzate compleet onderuit. Volgens Goethals moet Vlaanderen op zoek naar een andere oplossing en die ligt volgens hem onder de grond. “Het wonen vlakbij verkeer maakt mensen ziek, de enige oplossing is om het verkeer en de wijken van elkaar te scheiden”, zegt hij. Volgens Vlaanderen heeft de omvorming wel degelijk een positief effect op de omgeving, de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de regio.