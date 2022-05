Picasso richt supportersclub ‘Flo Boys’ op voor Lootse wielerheld Florian Vermeersch: “Alles begonnen bij bezoekje na Parijs-Roubaix”

De steun voor de lokale wielerchouchou was al groot in Lochristi, maar krijgt nu dus ook een verlengstuk met een heuse fanclub. Oorspronkelijk hadden de uitbaters van de cafetaria in sporthal ’t Veerleveld het idee geopperd om een supportersclub op te richten voor Florian na zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix vorig jaar, maar het is uiteindelijk toch de Picasso die het idee effectief tot werkelijkheid bracht.

Flo Boys

“Los van het feit dat Florian een collega-gemeenteraadslid is, ben ik zelf ook schepen van Sport. Daarom wilde ik hier graag mee mijn schouders onder zetten”, zegt De Grauwe, die mee instond voor het ontwerp van de lidkaarten, die te verkrijgen zijn in een gouden, zilveren en bronzen uitgave. “De naam Flo Boys verwijst uiteraard naar Florian, maar ook de ‘Lo’ van Lochristi zit erin verwerkt.”

Belgisch kampioenschap

Er zijn intussen al verschillende plannen gesmeed. “De bedoeling is dat we bussen gaan inleggen naar ritten van Florian aan deelneemt. Aftrappen doen we eind juni met het Belgisch kampioenschap”, zegt Broer. Ook een rit in de Tour de France staat al op de planning van de Flo Boys. Ook aan merchandising is er geen gebrek met nostalgische wielerpetjes, t-shirts en ook vendelzwaaiers komen aan hun trekken met supportersvlaggen, die laatste zijn weggelegd voor de leden met een gouden lidmaatschap. Ook andere activiteiten zoals een quiz en supportersetentje staan in de steigers.