Picasso breekt WK-dorp dorp af na uitschakeling Rode Duivels: “Kwalificatie betekent verschil tussen winst en verlies”

LochristiOndanks het lauwe enthousiasme voor het WK in Qatar was het Picasso Village, het WK-dorp van het gelijknamige Lootse café, de afgelopen twee weken op de afspraak. Dat de Rode Duivels de groepsfase niet overleefden, betekent een streep door de rekening. “Toch hebben we geen spijt van onze beslissing. Al mag het WK de volgende keer terug tijdens de zomer plaatsvinden”, zegt Martin Broer, medezaakvoerder van Picasso.

Frisse pintjes, vurige supporters en een vlotte organisatie: alles was donderdagavond aanwezig om er een feestje van te maken. Jammer genoeg bleef winst tegen Kroatië uit en dat betekent: exit Rode Duivels en het einde van Picasso Village deze winter. Waar heel wat organisatoren te elfder ure de stekker uit hun WK-dorp trokken, bleef Picasso Village wel dapper op de afspraak op het terrein achter Drinks De Clercq. In tegenstelling tot het vorige WK voetbal in Rusland liep de grote tent van Picasso Village iedere keer slechts halfvol met een gemiddelde van zo’n 600 supporters bij elke wedstrijd van de Duivels. De wintertemperaturen, ondanks de verwarmde tent, deden er zeker geen deugd aan. Net als het getemperde enthousiasme voor de Duivels. De tent openhouden voor wedstrijden van andere landen is niet aan de orde omdat de opkomst te beperkt zou zijn.

Ontlading

“We hebben een traditie in ere te houden”, verklaart Martin de beslissing om deze winter toch door te gaan met Picasso Village. “Bovendien geloofden we uiteraard in een kwalificatie. En het heeft ook maar 5 centimeter gescheeld, want als die bal van Lukaku in doel in plaats van op de paal beland, gaan de Duivels wel door. Voor dat soort ontladingen doe je het uiteindelijk en het is jammer dat we die momenten op dit WK niet hebben kunnen beleven. Dat is de grootste ontgoocheling.”

Volledig scherm © Florian Van Eenoo Photo News

Uit de kosten

Al blijft Picasso ook achter met een beperkte financiële kater. “Als de Duivels zich hadden gekwalificeerd waren we op zijn minst uit de kosten geraakt, maar dat is nu niet het geval. Maar dat is nu eenmaal ondernemen: je weet dat het een bepaald risico inhoudt. We willen ook al onze sponsors bedanken die het evenement mee hebben ondersteund en mogelijk gemaakt.”

De tent van Picasso Village gaat dus onherroepelijk terug op stal, maar wie het WK wil bekijken kan nog steeds terecht in het café waar de matchen worden uitgezonden. “Van vrijdag 16 tot zondag 18 december gaan we bovendien ook een kerstmarkt organiseren met een kleinere tent van zo’n 150 m². Ook daar gaan we een groot scherm in plaatsen waar we de finale van het WK op zullen vertonen”, besluit Martin.

