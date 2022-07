Perimeter voor grondwater rond brandweerkazerne uitgebreid na PFAS-onderzoek

“Het college vernam in juni de resultaten van het verkennend bodemonderzoek van OVAM. Zowel in de bodem als in het grondwater werden verhoogde PFAS-waarden aangetroffen, waardoor verder bodemonderzoek nodig is”, aldus de schepen.

OVAM liet weten dat er verhoogde PFAS-waarden in de bodem en het grondwater werden vastgesteld. Om de mate van verontreiniging in kaart te brengen, moet nu een uitgebreider bodemonderzoek worden uitgevoerd. In afwachting van de resultaten wordt het gebruik van grondwater in een zone van 500 meter rond de site afgeraden. Heb je een grondwaterput, schakel dan over op leiding- of flessenwater om eten te bereiden, te drinken en voor lichaamsverzorging. “We hebben beslist om alle inwoners in die perimeter op de hoogte te brengen per brief, net als de ouders van de leerlingen op de lagere school”, aldus Droesbeke.