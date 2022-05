Pand restaurant Villa Johanna staat te koop: “Sluiten ten vroegste eind dit jaar”

Ondergebracht in een voormalige Jugendstil woning is de statige Villa Johanna een blikvanger in het Lootse straatbeeld. Na twintig jaar vonden Bart en Leen het echter tijd voor een andere wending in hun leven. “Na lang wikken en wegen, daar hadden we de afgelopen jaren veel tijd voor, hebben we deze beslissing gemaakt”, reageert Gyssels. “We gaan op zoek naar een nieuwe uitdaging die beter past bij onze persoonlijke mogelijkheden en waar we niet afhankelijk zijn van personeel. Het is nog geen uitgemaakte zaak of die nieuwe uitdaging binnen of buiten de horecasector ligt.”