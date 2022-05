Oudercomité zamelt geld in voor GBS met feestweekend

“Zaterdag kunnen gezinnen ’s middags en ’s avonds blijven eten op school mits een reservatie”, zegt Ann Van den Bergh van het oudercomité. “Alle klassen hebben een kunstwerk gemaakt en die worden per opbod verkocht. Op pinksterzondag is er ‘s avonds een spetterende fuif... Back to the 80's, 90's & 00's met gastoptreden van Hammertime. Aansluitend zorgt dj Kurt voor de nodige sfeer en ambiance.” Zondag openen de deuren om 20 uur. De fuif zelf start om 21 uur. Kaarten zijn in voorverkoop verkrijgbaar bij AD Delhaize, Sleeplife, Standaard Boekhandel en Slagerij Stefan. Kaarten kosten in voorverkoop 8 euro en aan de kassa 10 euro.