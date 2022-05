Opnieuw straffe dashcambeelden uit Lochristi met links en rechts voorbijstekende wagens

De Gewestweg N70 tussen Lochristi en Gent is alle dagen een drukke baan en zeker op zaterdag is het er vaak stapvoets rijden. Maar niet alle chauffeurs houden zich er aan de regels. Op een dashcamfilmpje is te zien hoe bestuurders aan hoge snelheid de file passeren via de linkse rijstrook die is voorbehouden voor busverkeer. En sommige razen zelfs rechts over het fietspad voorbij.